13 Mart 2022 Pazar 21:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 21:49

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Bayraktar Kızılelma İHA'sının görüntülerini paylaştı.

Öz çekim yaparak Bayraktar TB1 ve Bayraktar TB2'nin görüntülerini kayda alan Selçuk Bayraktar, geleceğin uçan arabası Cezeri'yi de tanıttı.

"AKINCI'NIN PABUCUNU DAMA ATABİLECEK TEK İHA"

Son olarak "ailenin en genç ve en iri üyesi" olarak tanımladığı Bayraktar Kızılelma'yı gösteren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar Kızılelma ilk uçuşu için gün sayıyor. Mühendisler için bu platformları ekip olarak hayata geçirmek, çok büyük bir gurur kaynağı. Bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları" dedi.

Selçuk Bayraktar görüntüleri, "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notuyla paylaştı.