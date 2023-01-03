Selçuk Bayraktar canlı yayında resmen açıkladı: Pabucunu dama atacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında savunma sanayisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. "Bayraktar KIZILELMA tamamlanıp envantere girdiğinde F-35 veya F-16 savaş uçaklarına üstünlük sağlayabilecek mi?" sorunu cevaplayan Selçuk Bayraktar, "Belli görevlerde üstünlük sağlayabilir. Değerlendirmeyi farklı farklı senaryolarda yapmak lazım." şeklinde cevap verdi.



SELÇUK BAYRAKTAR CANLI YAYINDA DUYURDU: PABUCUNU DAMA ATACAK

Geleceğe yönelik teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak Bayraktar KIZILELMA'nın 5'inci nesil savaş uçaklarına karşı üstünlük sağlayacağını söyleyen Selçuk Bayraktar, "Bir kere maliyeti çok az olacağında bir filoyla karşı karşıya kalacak. Dolaysıyla insanlı bir uçak daha dikkatli davranacaktır insansız uçağa karşı, yani karşınızda bir robot var. Uzaktan yönetilen bir robot olduğu için bu çok kokutucu bir şey. O düştüğünde içerisinde bir insan kaybolmuyor makine kaybolmuş oluyor. Daha da maliyet etkin bir silahtan bahsediyoruz. O durumda 4'üncü nesil uçaklara karşı büyük üstünlük sağlayabilir. Ama 5'inci nesil uçakların çok gelişmiş radarları var. Onlara karşı şu anda ülkemizde geliştiriyor bir yandan. O radarlarla ve mühimmatlarla havadan hava füzelerle entegre edildiğinde ve elbette bu akıllı yapay zeka, otomatik pilotu tümüyle geride tutacak. Üst düzey kararlar vermeyi sağlayacak. Ve şu şekilde angaje ol diyebilecek. Gelecekte teknolojilerle birleştirildiğinde elbette 5'inci neslin bir anlamda pabucunu dama atacak."

Baykar'ın ürettiği ürünlerin yük ve menzil değerlerine değinen Bayraktar, "Akıncı, üst sınıf daha çok keşif görevlerine odaklı tasarlanmış bir platform. 25 saate kadar havada kalabiliyor, büyük yük taşıyabiliyor, ülkemizin geliştirdiği seyir mühimmatlarından tutun da hassas güdüm kitlerinden hepsini taşıyabiliyor. F-16'nın bir savaş uçağının taşıdığı her mühimmatı taşıyabiliyor." dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BAŞARDI"

Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkılarda bulunan İHA ve SİHA teknolojileri hakkında konuşan Selçuk Bayraktar, "SİHA ile uzaktan canlı olarak keşif sağlıyorsunuz. Harekatın canlı görüntüsünü aktarıp karargâhta karar vericilerin önüne dosdoğru bir resim veriliyor. En başta size canlı olarak ne olduğunun en objektif sunumudur. SİHA bir anlamda büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Bunu aslında bakarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri başardı. Filolar halinde bütün dünyada İdlib'de bunu sağlamış oldu. Bunlar tabii sınıf sınıf... Hava muharebesinin geleceği olarak baktığınızda artık içinde pilot olmayan ve gelişmiş otonomi algoritmasıyla yapay zekayla karar verebilen bir uçaktan bahsediyorsunuz. Şöyle bir deneme yapıldı ABD'de, 'Yapay zekaya karşı insanlı pilotlar muharebe yaptılar. Her bir denemede bilgisayar pilotları yendi.' ifadelerini kullandı.