Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı'dan bir başarı daha!

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.
İşte Bayraktar'ın sosyal medyasından o paylaşımı;
Bayraktar #AKINCI ✈️����
✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Akıllı Mühimmat Atış Testleri
✅ 2️⃣ x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi
�� Tam İsabet / Bull's Eye
✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Smart Munition Firing Tests
✅ 2️⃣ x TEBER Guidance Kit Firing Tests
Bayraktar #AKINCI ✈️����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 15, 2024
✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Akıllı Mühimmat Atış Testleri
✅ 2️⃣ x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi
�� Tam İsabet / Bull's Eye
✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Smart Munition Firing Tests
✅ 2️⃣ x TEBER Guidance Kit Firing Tests@Baykartech �� @Roketsan... pic.twitter.com/ziLQpHM8aI