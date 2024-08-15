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Savunma

Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı'dan bir başarı daha!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın Akıllı Mühimmat Atış Testleri ile TEBER Güdüm Kiti Atış Testi'ni paylaştı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu: Akıncı'dan bir başarı daha!
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Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

İşte Bayraktar'ın sosyal medyasından o paylaşımı;

Bayraktar #AKINCI ✈️����

✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Akıllı Mühimmat Atış Testleri

✅ 2️⃣ x TEBER Güdüm Kiti Atış Testi

�� Tam İsabet / Bull's Eye

✅ 1️⃣ x MAM-T IIR/TV, MAM-L Smart Munition Firing Tests

✅ 2️⃣ x TEBER Guidance Kit Firing Tests

  • Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
  • akıncı
  • tiha

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