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Selçuk Bayraktar duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen 'TOLUN' mühimmat atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 22:00 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu: Başarıyla tamamlandı
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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile AKINCI TİHA atış testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından "TOLUN mühimmat atış testi tam isabet" notu ile paylaştı.

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