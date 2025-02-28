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Savunma

Selçuk Bayraktar duyurdu: KIZILELMA bir kez daha başardı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını açıkladı.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu: KIZILELMA bir kez daha başardı
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Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi Bayraktar KIZILELMA PT-3 hakkında sosyal medya hesabından bir açılamada bulundu.

Videolu bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar, paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi etiketine yer vererek şu ifadeleri kullandı;

"Bayraktar KIZILELMA PT-3, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi"

Baykar da konuya ilişkin aynı ifadeleri kullanarak bir paylaşımda bulundu.

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