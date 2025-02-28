Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi Bayraktar KIZILELMA PT-3 hakkında sosyal medya hesabından bir açılamada bulundu.
Videolu bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar, paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi etiketine yer vererek şu ifadeleri kullandı;
"Bayraktar KIZILELMA PT-3, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi"
Baykar da konuya ilişkin aynı ifadeleri kullanarak bir paylaşımda bulundu.