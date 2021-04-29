29 Nisan 2021 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 17:35

7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar, İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti.

Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Tam bugün tarih yazıldı Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak.

Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise '29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,' ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

BAYKAR tarafından geliştirilerek 2014 yılında envantere eklenen milli SİHA Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Milli SİHA Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde bir rekora imza atmıştı.

TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında oyun kurucu olarak rol alan Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

200 bin saatin ardından bir yıl içinde 300 bin saati geçen SİHA, yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı olarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı ünvanına da sahip oldu.

TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISI DÜNYA BASININDA

İdlib'de yerli ve milli SİHA'ların rejime ağır kayıp vermesi dünya medyasında da geniş yankı buldu.

ABD'li merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türk SİHA'ların başarısını

"Ankara teknolojik gücünü gösterdi" sözleriyle yansıttı.

Haberde benzeri görülmemiş sayıda uçağın eşgüdüm içinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

İlk kez bir ülkenin geniş bir hava sahasını drone sürüsü kullanarak yönettiği aktarıldı.

"Düzinelerce uzaktan kontrol edilen uçak, Suriye üslerini, kimyasal savaş depoları ve iki Su-24 savaş uçağını vurdu" denildi.

Voice of America da Türk SİHA'larının yaptığı nokta atışların görüntülerini yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN HAREKATI REJİME İVME KAYBETTİRDİ"

İngiliz The Guardian gazetesi ve France 24'te yer alan haberlerde de rejim unsurlarının Türk dronlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk SİHA'ların rejime vurduğu darbeyi İngiliz devlet televizyonu BBC'de gündemine taşıdı.

BBC, Guardian'ın "Türkiye'nin harekatı rejime ivme kaybettirdi " haberine de geniş yer verdi.

Türk İHA ve SİHA'ların büyük başarısıyla ilgili yabancı politikacılardan da çarpıcı yorumlar geldi.

Portekizli siyaset bilimci ve Amerikan Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti.

Bruno Maçaes, sosyal medya hesabından "Türkiye, nasıl silahlı drone süper gücü haline geldi?" diye sordu ve dronları üreten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için 'Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam' nitelemesinde bulundu.