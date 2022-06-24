Selçuk Bayraktar ''Fırtına gibi esiyor'' notuyla duyurdu! Akıncı-B'den büyük başarı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI B, yeni bir adımı daha başarıyla tamamladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu. Bayraktar, "AKINCI-B TİHA, yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı." dedi.

REKORDAN REKORA KOŞUYOR

2 adet 750 HP'lik turboprop motora sahip olan taarruzi insansız hava aracı (TİHA) AKINCI B, 11 Mart 2022'de gerçekleştirdiği test uçuşunda Türkiye'nin milli havacılık irtifa rekorunu kırdı. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA; 40.170 feet yüksekliğe çıkarak testi başarıyla geçti.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

40,000 Feet Uçuş İrtifası

24 Saat Havada Kalış Süresi

Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri