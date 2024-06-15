BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.