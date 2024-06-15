BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
#BayraktarTB3 53. Test Uçuşu | 53rd Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 14, 2024
✅ Rampa Kalkış Testi | Ski-Jump Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/HXVjRnrXhw