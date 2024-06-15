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Savunma

Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Bayraktar TB3 bir kez daha başardı

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız hava aracı Bayraktar TB3 hakkında açıklamada bulundu. Bayraktar TB3'ün 53. test görüntülerini paylaşan Selçuk Bayraktar, Rampa Kalkış Testi'nin başarıyla tamamladığını bildirdi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Bayraktar TB3 bir kez daha başardı
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BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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