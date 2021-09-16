16 Eylül 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 01:07

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı bir programda savunma sanayiine ve gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Dünyadaki insansız savaş uçaklarına değinen Bayraktar, Muharip hava gücünün ana belkemiğini bunların oluşturduğunu ve bunların yanında Akıncı, Bayraktar TB-2 gibi platformların da olacağını açıkladı.

Türkiye'nin de kendi gemilerini geliştirdiğini dile getiren Selçuk Bayraktar, bu gemilerden kalkabilen bir muharip insansız savaş uçağının devrim niteliğinde olacağını belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYANIN İLK DRONE GEMİSİ GELİYOR

TB-3 hakkında yaptığı açıklamada Selçuk Bayraktar, 'Dünyanın ilk drone gemisi geliyor' diye büyük ilgi uyandırdı ilk paylaşıldığında. Bayraktar TB-3 gemi pistinden kalkabilen ilk SİHA olacak. Gemiden inip kalkabilmesi gemiye keşif ve vuruş gücü anlamında büyük bir kuvvet çarpanı oluşturuyor.' dedi.

İlk drone gemisine ilişkin konuşmasın şöyle devam eden Selçuk Bayraktar, 'Türkiye'nin Mavi Vatan, Doğu Akdeniz operasyonlarını düşünün. Bu gemiye de büyük bir keşif imkanı sunmuş oluyorsunuz.' şeklinde konuştu.

Gemi hakkında bilgi veren Bayraktar açıklamasında, 'Gemi en fazla 50-100 km ötesindeki radarları görebiliyor. Oysa bununla binlerce km öteyi görüp, hatta oraya muharip güç projeksiyonu yapabiliyor. İnsansız savaş uçağının gemiden kalkma özelliğine sahip olduğunda çifte bir güç çarpanına sahip oluyorsunuz. Milli geminizden, kısa pistli geminizden kalkabiliyor olması, birkaç tane kuvvet çarpanını yan yana koymuş oluyorsunuz.' ifadesine yer verdi.

MUHAREBEDE DEVRİM OLACAK

Bayraktar TB2 'ye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bayraktar TB-2'yi üstün kılan da bu; çok yüksek performansın daha düşük maliyetli olması. Burada muharebede devrim olacak.' dedi.

MİUS'un ilk uçuşunu 2023 ve öncesinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2022'de Bayraktar TB-3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. İnsansız hava araçları ise 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Bunların en önemli özelliği de bir savaş uçağının maliyetinin belki yedide-sekizde biri maliyetinde olması.