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Savunma

Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar KIZILELMA bir kez daha başardı

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA motor testi başarı ile gerçekleşti. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar KIZILELMA bir kez daha başardı
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Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın testleri devam ediyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bayraktar #KIZILELMA PT-3 ✈️����<br><br>�� Motor Çalıştırma Testi<br>�� Engine Run Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/q2rxLKj8JK</p>&mdash; Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2025</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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