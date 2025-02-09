Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın testleri devam ediyor.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bayraktar #KIZILELMA PT-3 ✈️����<br><br>�� Motor Çalıştırma Testi<br>�� Engine Run Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/q2rxLKj8JK</p>— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2025</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>