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Savunma

Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar TB3 bir kez daha başardı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün üçüncü prototipinin Koşu Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 17:24 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar TB3 bir kez daha başardı
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BAYRAKTAR TB3 PAYLAŞIMI

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TB3'ün üçüncü prototipinin Koşu Testi'ni başarıyla tamamladığını açıkladı.

Paylaşımında bir video da yer veren Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 PT-3, Koşu Testi" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaşımında ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi'nin etiketine yer verdi.

Bayraktar'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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