Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'ya özel görev...

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:22 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:47

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın Çanakkale'de 15 Temmuz'a özel uçuş yaptığını twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz'da göğsünü siper ederek hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla... Çanakkale Saros Körfezi'nde eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüne 15 yazarak �� çiziyor.