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Savunma

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'ya özel görev...

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) özel 15 Temmuz'a özel olarak görevlendirildiğini paylaştı. Bayraktar, AKINCI TİHA'nın Çanakkale Saros Körfezi'nde 15 Temmuz ve hilal çizdiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:22 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:47
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Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın Çanakkale'de 15 Temmuz'a özel uçuş yaptığını twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz'da göğsünü siper ederek hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla... Çanakkale Saros Körfezi'nde eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüne 15 yazarak �� çiziyor.

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