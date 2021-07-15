Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'ya özel görev...

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın Çanakkale'de 15 Temmuz'a özel uçuş yaptığını twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
15 Temmuz'da göğsünü siper ederek hainlere geçit vermeyen tüm şehit ve gazilerimize rahmet ve saygıyla... Çanakkale Saros Körfezi'nde eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüne 15 yazarak �� çiziyor.
Bayraktar #AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda #15Temmuz anısına gökyüzüne 1️⃣5️⃣ yazacak ve �� çizecek.✈����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 15, 2021
Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... ��#TürkiyeGeçilmez ���� pic.twitter.com/xVpvXz1NDQ