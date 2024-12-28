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Selçuk Bayraktar paylaştı! Dengeleri değiştirecek KEMANKEŞ geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vurgusuyla Bayraktar TB2'nin KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi atış testine ilişkin bir video paylaştı.

Star Gazetesi28 Aralık 2024 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı! Dengeleri değiştirecek KEMANKEŞ geliyor
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Türkiye'nin gurur firmalarından Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesinin test süreci başarıyla sürüyor.

KEMANKEŞ 1'in atış testine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesi atış testine ilişkin videoyu "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusuyla yayınladı.

İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

KEMANKEŞ 1, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti.

İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

BAYKAR DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA İHRACATÇISI

Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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