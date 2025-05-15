Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın dördüncü prototipi Bayraktar KIZILELMA PT-4 hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Videolu paylaşımda Bayraktar, KIZILELMA PT-4'ün Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar #KIZILELMA PT-4 ✈️����



�� AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi

�� AB-Assisted Takeoff Aerodynamics System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/BfzCOQibJz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 15, 2025

Bayraktar, paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi etiketine yer vererek "Bayraktar KIZILELMA PT-4, Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri planlanan takvime uygun olarak sürüyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi.

Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi.

Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

REKOR UÇUŞ

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.