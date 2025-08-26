Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından NSosyal uygulamasından yapılan paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün yeni test görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, KIZILELMA PT-3'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı belirtildi.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.