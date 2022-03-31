Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'ya ve AKINCI'ya çok yakışacak

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından ROKETSAN'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi 'Çakır' hakkında paylaşımda bulundu. 'Çakır AKINCI'ya çok yakışak' diyen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

#ÇAKIR Bayraktar #AKINCI'ya çok yakışacak... Bayraktar #KIZILELMA'ya ayrı bir yakışacak... Tüm ROKETSAN ekibine tebrikler...

ROKETSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ



ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı. ROKETSAN'ın öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacak, platform entegrasyonu ise 2023'te hedefleniyor.

ÇAKIR BİRÇOK PLATFORMDA KULLANILABİLİYOR

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.