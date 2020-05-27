Selçuk Bayraktar paylaştı: Ve 'Seyir Defteri' güncellendi

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:59

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından 'Seyir Defteri'ne Akıncı TİHA'nın da eklendiği bir videoyu paylaştı.

Bayraktar daha önce paylaştığı, "#SeyirDefteri 2006, Şırnak Gabar Dağı Mini İHA otomatik iniş kalkış deneme uçuşları. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık.

Sonunda göklerde yerimizi aldık.

Asla pes etme

Ümidini yitirme

Düşmez kalkmaz bir Allah!" tweet'ini alıntılayarak 'Seyir Defteri'nde yeni güncelleme yapıldığını şu sözlerle duyurdu:

'Akıncı' geldi, ve #SeyirDefteri güncellendi...

2019.12.06

- AKINCI TİHA

Baykar'ın insansız hava aracı geliştirmedeki tecrübe ve teknolojisiyle geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak.

24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motorla gökyüzüne yükseliyor.

Bayraktar AKINCI TİHA aynı zamanda 2x750 HP ve TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2x240 HP güç üreten motorlar için farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

- YAPAY ZEKA İLE UÇACAK

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli oto pilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekat icra edebilecek.

EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bünyesinde bulunduracağı 6 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.

Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak.

Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Yerli olarak geliştirilen AESA radarla yüksek durumsal farkındalıkla görev icra edebilecek olan Bayraktar AKINCI TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek.

Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu, bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.