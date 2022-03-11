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Savunma

Selçuk Bayraktar 'rekor' deyip duyurdu: Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin kendisine ait olan irtifa rekorunu kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı. 'Vatana ve millete hayırlı olsun' diyen Selçuk Bayraktar, 'AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.' ifadelerini kullandı.

11 Mart 2022 Cuma 19:42 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 19:49
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji lider Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin rekor kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

AKINCI ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

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