Selçuk Bayraktar 'rekor' deyip duyurdu: Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji lider Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin rekor kırarak 40 bin fite ulaştığını açıkladı.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
AKINCI ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.
#AKINCI 4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ ft'te!#AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022
Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.
Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/DJdbUPssXS