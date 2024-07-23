Selçuk Bayraktar son paylaşımıyla heyecanlandırdı! Bayraktar KIZILELMA başardı

Türk savunma sanayisinin önemli neferlerinden Baykar, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı için geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın motor çalışma testlerini başarıyla geçtiğini bildirdi. Selçuk Bayraktar paylaşımında ayrıca KIZILELMA motor çalışma testinden görüntülere yer verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA PT-3. Motor Çalıştırma Testi" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, paylaşımını "Milli Teknoloji Hamlesi" etkileriyle takipçilerine iletti.

BAYKAR, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 10 İHRACATÇI FİRMASINDAN BİRİ OLDU

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri olduğunu belirtmişti.

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki açıklamasında, Baykar'ın Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri olduğunu, son 3 yıldır ise savunma ve havacılık sektöründe açık ara ihracat lideri olduklarını dile getirmişti.

"RÜYAMIZ VE HEDEFİMİZ BAYRAKTAR KIZILELMA VAR"

Bayraktar, bütün sermayelerini AR-GE faaliyetlerine harcadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Şimdiye kadar 34 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Savunma ve havacılık alanında dünyanın en büyük 100 firmasından biri haline geldik. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gurur aynı zamanda desteğini hep hissettiğimiz milletimize ait. Milletimize ve insanlığa faydalı olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sırada asırlara sığmayan rüyamız ve hedefimiz Bayraktar KIZILELMA var."