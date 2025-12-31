İSTANBUL 4°C / -2°C
Savunma

Selçuk Bayraktar 'son uçuş' notuyla paylaştı! KIZILELMA görevi başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ASELSAN KARAT Kızılötesi İz Takip Sistemi (IRST) ile uçuş görüntülerini paylaştı. Böylece KIZILELMA, MURAD AESA Radar ve TOYGUN E/O Hedefleme Sistemi'nin ardından bir kabiliyete daha erişmiş oldu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 21:10
Selçuk Bayraktar 'son uçuş' notuyla paylaştı! KIZILELMA görevi başarıyla tamamladı
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar söz konusu teste ilişkin NSosyal uygulamasından yaptığı paylaşımda, "2025'in son KIZILELMA uçuşu ASELSAN KARAT IRST ile oldu" dedi.

İLK UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, savunma sanayi devlerinden ASELSAN'ın KARAT IRST ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ASELSAN KARAT IRST NEDİR?

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi arama, tespit ve takip sistemidir.

Genel Özellikler

Kızılötesi Pasif Arama, Tespit ve Takip

LWIR Görüntüleme Kanalı ile Üstün Hedef Tespit Menzili

Tekli/Çoklu Hedef Takibi

Geniş Tarama Alanı, Düşük Tarama Süresi

Dar/Geniş Görüş Açılı Görüntüleme

