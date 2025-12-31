Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, savunma sanayi devlerinden ASELSAN'ın KARAT IRST ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
ASELSAN KARAT IRST NEDİR?
#KIZILELMA's Last Flight of 2025 ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) December 31, 2025
✅ Test Flight with KARAT IRST#Baykar �� @Aselsan#NationalTechnologyInitiative ������ pic.twitter.com/31q1oYWZlJ
KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi arama, tespit ve takip sistemidir.
Genel Özellikler
Kızılötesi Pasif Arama, Tespit ve Takip
LWIR Görüntüleme Kanalı ile Üstün Hedef Tespit Menzili
Tekli/Çoklu Hedef Takibi
Geniş Tarama Alanı, Düşük Tarama Süresi
Dar/Geniş Görüş Açılı Görüntüleme