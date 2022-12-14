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Savunma

Selçuk Bayraktar tarihi anları paylaştı... Kızılelma gökyüzünde...

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar tarihi anları paylaştı... Kızılelma gökyüzünde...
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BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar Kızılelma, düşman hava unsurlarına karşı hava hava muharebesi icra edebilecek.

Tarihi anları sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun..." açıklamasında bulundu.

TÜRK HAVACILIK TARİHİ İÇİN BİR MİLAT

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Ülkemiz havacılık tarihi için bir milat, %100 Baykar özsermayesi ile 2021 yılında başlayan Kızılelma projesinde ilk uçuşumuzu 1 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. Vatanımıza ve milletimize, kalbi Türkiye ile birlikte atan tüm coğrafyalara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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