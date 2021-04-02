Selçuk Bayraktar 'TB3 SİHA'nın benzersiz özelliğini açıkladı

02 Nisan 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 16:22

Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Savunma'nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'ların sahip olacağı özellikleri paylaştı.

"KANATLARI KATLANIYOR"

Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.

DEMİR: YENİ SİHA'LAR TCG ANADOLU'YA KONUŞLANACAK

Prof. Dr. İsmail Demir; "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak.

TCG Anadolu ilk tasarım formatı ile bir Havuzlu Çıkarma Gemisi idi. Üzerinde helikopterler de taşıyabilen, içinde çıkarma gemileri olan ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar da koyabileceğiniz bir platformdu. Şimdi biz buna oyun değiştirici bir unsur olarak S/İHA'ları katıyoruz.

İnşallah gemi hizmete girdikten çok kısa bir süre sonra helikopterlerden başka bir hava gücünü de buraya konuşlandırmış olacağız. Bu kabiliyet geminizin herhangi bir harekat ortamında çıkarma yapabilmesini, helikopterlerle operasyon yapabilmesini, hava savunma sistemi kullanabilmesini ve havada vurucu güç oluşturmasını sağlar ki bu da bir platformdan arzulayacağınız bütün unsurları üzerinde taşımış demektir. Böyle bir platforma SİHA konuşlandırma dünyada bir ilk olacak." ifadelerini kullandı.

Türk Loydu gözetiminde inşa edilen TCG Anadolu SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacak. Bunun yanı sıra Yunan basınında yer alan haberlerde İHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" denildi.