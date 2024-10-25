İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2883
  • EURO
    37,2301
  • ALTIN
    3016.59
  • BIST100
    8900.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar: Türkiye inanılmaz bir yol aldı, dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandı
Savunma

Selçuk Bayraktar: Türkiye inanılmaz bir yol aldı, dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Biz TUSAŞ'taki çalışma arkadaşlarımızda gördüğümüz kararlılık gibi son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi oldu” dedi.

IHA25 Ekim 2024 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar: Türkiye inanılmaz bir yol aldı, dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandı
ABONE OL

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO'da savunma sanayisinin öncü firmalarının stantlarını gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun kuranların oyunlarını başlarına geçireceğiz

"SON NEFESİMİZE KADAR..."

Türkiye'nin tam bağımsızlığı yolunda son nefeslerine kadar çalışacaklarını belirten Bayraktar, "Milletimizin başı sağ olsun. Hem yaralılarımızı, hem şehit ailelerimizi ziyaret ettik hem de cenazelerine katıldık. Onlar ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda çalışırken şehit oldular. Biz TUSAŞ'taki çalışma arkadaşlarımızda gördüğümüz kararlılık gibi Allah bize ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Mücadelemize devam edeceğiz'

"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR YOL ALDI"

Bayraktar ayrıca, "Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi oldu. Tüm pazarın yüzde 65'ine sahip. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandı. Biz bu alandaki liderliğimizi korumak üzere ve hem gök vatandaki bağımsızlığımızın teminatı olması sebebiyle çalışmalarımıza tam bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.