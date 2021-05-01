Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Rakam vererek duyurdu

01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:32

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...

Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...