Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Rakam vererek duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:
AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...
Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...
#AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...✈️����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 1, 2021
Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/SR0TJTbJIM