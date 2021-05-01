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  • Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Rakam vererek duyurdu
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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Rakam vererek duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:32 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:32
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...

Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...

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