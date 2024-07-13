Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı

REKORLARA UÇTU
Gökyüzünde Efeler gibi... ����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 13, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️����
Close Formation Flight of #AKINCIs pic.twitter.com/3mTaRCL0TJ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 50 binin üzerinde uçuş saatine ulaştı. Bugüne kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.
Baykar'ın geçen yıl Bayraktar AKINCI TİHA'lar için Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği anlaşması doğrultusunda da Türkiye'nin tek seferde yaptığı en büyük havacılık ihracatı gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI, bu kapsamda Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.