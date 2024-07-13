Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'ların kol uçuşu gerçekleştirdiği eşsiz anların görüntüsünü paylaştı.

Selçuk Bayraktar'ın X üzerinden paylaştığı görüntülerde 2 adet AKINCI TİHA'nın birlikte uçuş yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, 50 binin üzerinde uçuş saatine ulaştı. Bugüne kadar 9 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI için çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor.

Dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselen Bayraktar AKINCI, milli havacılık tarihindeki irtifa rekoruna ulaştı.

Baykar'ın geçen yıl Bayraktar AKINCI TİHA'lar için Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği anlaşması doğrultusunda da Türkiye'nin tek seferde yaptığı en büyük havacılık ihracatı gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI, bu kapsamda Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak.