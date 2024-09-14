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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 müjdesi! Geri sayım başladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test aşamalarını başarıyla geçen Bayraktar TB3'ün yakın zamanda gemi testlerine başlayacağını açıkladı.

DHA14 Eylül 2024 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB3 müjdesi! Geri sayım başladı
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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması sonrası konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test aşamalarını başarı ile geçen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün gemi testlerine başlayacağını duyurdu.

Bayraktar, "TEKNOFEST yarışmaları milyonlarca gencimize dokunmuş oldu. Bir ağabeyleri olarak hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Her ne yapıyorlarsa insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına, bunu öncelemelerini tavsiye ediyorum ve doğru yoldan ayrılmadan dünya liderliğini hedeflemelerini tavsiye ediyorum. Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerde operasyonel olmuş insansız ilk SİHA olacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakında da TB3'ün gemi denemelerine başlayacağız" dedi.

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