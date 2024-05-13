Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran KALKAN DİHA paylaşımı

Kahraman Türk Ordusu'nun düşmana korku dosta güven veren tatbikatları hız kesmeden devam ediyor. EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi.
TATBİKAT İÇİN HAVALANDI
KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde yapılan Efes Tatbikatı için havalandı.
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçuş testlerini başarıyla geçen KALKAN DİHA'nın havadaki anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bayraktar'ın paylaştığı karelere sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarKALKAN DİHA ��✈️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2024
�� Efes Tatbikatı �� pic.twitter.com/aj29Lukmse
UÇUŞ TESTLERİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR
KALKAN DİHA, 7 Nisan'da Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testlerini başarıyla geçmişti.