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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran KALKAN DİHA paylaşımı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda yer alan KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran KALKAN DİHA paylaşımı
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Kahraman Türk Ordusu'nun düşmana korku dosta güven veren tatbikatları hız kesmeden devam ediyor. EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi.

TATBİKAT İÇİN HAVALANDI

KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mayıs ayı içerisinde yapılan Efes Tatbikatı için havalandı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçuş testlerini başarıyla geçen KALKAN DİHA'nın havadaki anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar'ın paylaştığı karelere sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

UÇUŞ TESTLERİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR

KALKAN DİHA, 7 Nisan'da Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testlerini başarıyla geçmişti.

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