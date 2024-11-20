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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tarihi uçuşuna yönelik paylaşımda bulundu. Gemideki Baykar personeli ile konuşan Selçuk Bayraktar, 'Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum hepinizi.' dedi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım: Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tarihi uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisindek BAYKAR personeli ile yaptığı konuşma da yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR TARİHİ UÇUŞU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamlayarak, havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tarihi uçuşu paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisindeki BAYKAR personeli ile yaptığı konuşma da yer aldı.

"GEMİ KOMUTANIMIZA, ORADAKİ MÜRETTEBATA DA ŞÜKRANLARIMIZI İLETİYORUM"

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu. Harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

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