Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama! Peş peşe tam 12'den vurdular

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından İzmir'de devam eden EFES-2024 Tatbikatı'nda faaliyet gösteren Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024, İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. 50 ülkeden bin 500 yüzü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev aldı. Tatbikat alanında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda aralarında ASELSAN, BAYKAR'ın da bulunduğu 47 savunma sanayii firması katıldı. Firmaların yerli ve millî imkanlarla ürettiği ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin de sergilendiği "Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi" yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI: BAYRAKTAR TB2 VE AKINCI'DAN TAM İSABET

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten tatbikata ilişkin bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın hedefi tam isabetle vurduğu anları yayınladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Tatbikata ilişkin sosyal medya hesabı X'ten bilgi ve görüntü paylaşan Savunma Sanayii Başkanlığı, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye! Milli teknolojilerimiz EFES 2024 Tatbikatı'nda! Baykar Teknoloji, tarafından geliştirilen, keşif, gözetleme, istihbarat ve imha görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 SİHA, EFES 2024 Tatbikatı'nda görev alacak." açıklamasında bulundu.

EFES-2024 TATBİKATI'NDA ASKERİ TELSİZLER CANLI YAYIN ARACI OLDU

Efes-2024 Tatbikatı'nda denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri, ASELSAN Elektronik Harp Korumalı El Telsizi'ne (EHKET) bağlı kamera üzerinden ASELSAN 9661 telsizine canlı aktarıldı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in izlediği canlı görüntülerin bir kısmı çıkarma yapan askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderildi.

Denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri, botta bulunan ASELSAN EHKET'ye bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan yine ASELSAN 9661 telsizine "Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlama" modu kullanılarak canlı aktarıldı.

Tatbikatın sabahki bölümünde de TCG Anadolu gemisinden sahile yapılan çıkarma faaliyetine Zırhlı Amfibi Hücum Aracıyla (ZAHA) katılan Amfibi Deniz Piyade unsurları tarafından icra edilen meskun mahal muharebesine ait görüntüler asker üzerinde bulunan EHKET'e bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan 9661 telsizine canlı iletildi.

Her iki canlı görüntü aktarımıyla Güler'in de bulunduğu seyir yerindeki ekranlardan, operasyon anlık takip edildi.