İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1942
  • EURO
    32,8841
  • ALTIN
    1971.12
  • BIST100
    7950.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Fergani' açıklaması! Nefesler tutuldu
Savunma

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Fergani' açıklaması! Nefesler tutuldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ilk Türk astronot Alper Gezeravacı'nın uzay yolculuğu sonrası heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Selçuk Bayraktar, Fergani Girişimi kapsamında geliştirilen uydularının bu yıl uzaya fırlatacaklarını söyledi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Fergani' açıklaması! Nefesler tutuldu
ABONE OL
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, savunma sanayisini yanında yürüttükleri uzay projesi Fergani Girişimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Heyecanlandıran ifadeler kullanan Selçuk Bayraktar, ilk uydularının uzaya fırlatılma için bu yılı işret etti.

Bayraktar, Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryuma ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunu takip etmek için ziyaret etti.

SELÇUK BAYRAKTAR: FERGANİ GİRİŞİMİ OLARAK İLK UYDUMUZU BU YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ

Fergani Girişimi olarak ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatmış olacakları bilgisini paylaşan Bayraktar, alçak yörünge takım uyduları üzerine çalıştıklarına dikkati çekti.

Savunma sanayisinin yanında uzay teknolojilerinin de geliştirdiklerini belirten Selçuk Bayraktar, "Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.