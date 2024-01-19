Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Fergani' açıklaması! Nefesler tutuldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri, savunma sanayisini yanında yürüttükleri uzay projesi Fergani Girişimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Heyecanlandıran ifadeler kullanan, ilk uydularının uzaya fırlatılma için bu yılı işret etti.

Bayraktar, Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryuma ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğunu takip etmek için ziyaret etti.

SELÇUK BAYRAKTAR: FERGANİ GİRİŞİMİ OLARAK İLK UYDUMUZU BU YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ

Fergani Girişimi olarak ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatmış olacakları bilgisini paylaşan Bayraktar, alçak yörünge takım uyduları üzerine çalıştıklarına dikkati çekti.

Savunma sanayisinin yanında uzay teknolojilerinin de geliştirdiklerini belirten Selçuk Bayraktar, "Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu." dedi.