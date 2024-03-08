İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9587
  • EURO
    35,0435
  • ALTIN
    2235.36
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 21'inci testi de başarıyla tamamladı
Savunma

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 21'inci testi de başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yeri ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen Bayraktar TB3'ün 21. uçuş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

8 Mart 2024 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 21'inci testi de başarıyla tamamladı
ABONE OL

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün 21. uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Teste ilişkin Türkçe ve İngilizce ifadelerle paylaşımında bulunan Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı. Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test. Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.