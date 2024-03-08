Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: 21'inci testi de başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB3'ün 21. uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Teste ilişkin Türkçe ve İngilizce ifadelerle paylaşımında bulunan Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı. Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test. Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test." dedi.
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 21. Test Uçuşu | 21st Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 8, 2024
✅ Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi | System Identification and Certification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/O3OMK47qSk