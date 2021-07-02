Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
AKINCI yaklaşık 6000 km'dir maratonda... Bakalım daha ne kadar gidecek?
#AKINCI yaklaşık 6000 km'dir maratonda...����— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 2, 2021
Bakalım daha ne kadar gidecek? ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈����������
AKNS1 https://t.co/5knAanq6Tf pic.twitter.com/owY1SYHNYD