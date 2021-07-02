Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!

2 Temmuz 2021 Cuma 22:56 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:19

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AKINCI yaklaşık 6000 km'dir maratonda... Bakalım daha ne kadar gidecek?

