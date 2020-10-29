Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! 'Prototip değil, seri üretim'

29 Ekim 2020 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 21:18

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoruna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım uçak motorunun dünyada kendi sınıfında açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olduğu belirterek, söz konusu motorların Akıncı TİHA ve Bayraktar TB3'e güç vereceğini bildirdi.

TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru.



Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru.



Nasıl derseniz;

Test ettik, kıyasladık...



AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek!



Atı alan... ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈����⚙️������ pic.twitter.com/PTp7MY19ox — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 29, 2020

"PROTOTİP DEĞİL, SERİ ÜRETİM"

Selçuk Bayraktar paylaşımında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

"Test görüntüleri bir ay öncesine ait. Denenen motor da prototip değil, seri üretim motoru..."