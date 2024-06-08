Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran TB3 paylaşımı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün "Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri"ni başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR, BAYRAKTAR TB3'ÜN BAŞARI TESTİNİ PAYLAŞTI

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.

VİDEO YAYIMLADI

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Bayraktar TB3'ün "Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri"ne ilişkin bir video yayımladı.