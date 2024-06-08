Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran TB3 paylaşımı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün "Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri"ni başarıyla tamamladığını duyurdu.
BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Bayraktar TB3'ün "Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri"ne ilişkin bir video yayımladı.
#BayraktarTB3 PT-1 ���� PT-2 ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 8, 2024
✅ Sertifikasyon ve Performans, Orta İrtifa Uçuş Testleri / Certification and Performance, Medium-Altitude Flight Tests #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/m8CNC6qwSs