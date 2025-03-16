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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan KEMANKEŞ 1 paylaşımı: Yapay zeka tabanlı mini seyir füzesinden bir başarı daha

Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1, son seyir testini de başarıyla tamamladı. Selçuk Bayktar, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

16 Mart 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan KEMANKEŞ 1 paylaşımı: Yapay zeka tabanlı mini seyir füzesinden bir başarı daha
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Milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ 1 bir testi daha geçti.

Yapay zeka tabanlı KEMANKEŞ, son seyir testinden de tam not aldı.

Gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Testin gerçekleştirildiği anlara ilişkin video da paylaştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOPİLOT SİSTEMİ İLE OTONOM UÇUŞ YAPABİLİYOR

KEMANKEŞ 1, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirildi.

Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA'lardan atılabililiyor. Mini akıllı seyir füzesi, bir saat havada kalabiliyor.

Sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

KEMANKEŞ gece ve gündüz şartlarında görev yapabilme kabiliyetlerine sahip.

Yapay Zeka Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyeti var.

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