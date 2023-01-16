Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!

Küresel ölçekte Türkiye'nin ürettiği İHA-SİHA teknolojisine gıpta ile bakılırken altılı masaının küçük ortağı Ali Babacan çirkin ifitalarla, milli İHA-SİHA'ları üreten BAYKAR'ı hedef aldı. Babacan'ın "Devletin bütün imkanları tek şirkete aktarılıyor" kirli iftirasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Babacan'ın iftarına tepki gösteren Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ise, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: BUNA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Başarılarıyla dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında İHA'lar ve SİHA'lar üreten BAYKAR'a ilişkin sorulan bir soruya, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor." cevabını vermesi yoğun tepkilere neden oldu.

Son olarak ise, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar son dönemde altılı masanın küçük ortağı Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan ardından eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin ve FETÖ'cü bazı hesaplardan yapılan suçlamalar soyla medya hesabından cevap verdi.

Ali Babacan'ın 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef alan söylemlerine bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Bu tür kirli iftiralara izin vermeyeceklerini belirten Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" dedi.

"MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Babacan'ın iftiralarını tek tek çürütürken "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz" dedi.

"BANKA KREDİSİ DAHİ KULLANMADIK"

Devlet kaynaklarının BAYKAR'a aktarılmadığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilakis; kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA'yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik... Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz."