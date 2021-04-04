Selçuk Bayraktar yeni SİHA TB3'ün özelliklerini anlattı! Alanında benzersiz...

04 Nisan 2021 Pazar 22:06 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 23:09

Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Azerbaycan televizyonuna röportaj verdi.

Bayraktar, dünyanın SİHA'ların maharetini gördüğüne dikkati çekerek, "Tüm dünya Karabağ Savaşı'nı 'Türk ordularının SİHA'larla kazandığı zafer' diye adlandırıyor" açıklamasında bulundu.

TB3'LER ALANINDA BENZERSİZ



Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özellikleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Alanında benzersiz olan TB3'ler, 1200 kilo civarında mühimmat taşıyabiliyor, uçak gemisine inebiliyor ve kanatları katlanabiliyor.

İnsansız savaş uçakları için çalışmalar sürüyor

Dünyanın insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'de insansız deniz araçları için çalışmalar yapan firmaların bulunduğunu ve artık insanlı tankların yerine akıllı, daha hafif, hızlı hareket eden kara araçlarının konuşulduğunu söyledi.

Bayraktar, insansız savaş uçakları üzerine yaptıkları çalışmaların sürdüğünü açıkladı.