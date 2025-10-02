İSTANBUL 24°C / 16°C
  Haberler
  • >
  Savunma
  • >
  Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı heyecanlandırdı! KIZILELMA kritik virajı geride bıraktı
Savunma

Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı heyecanlandırdı! KIZILELMA kritik virajı geride bıraktı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın TEBER-82 Mühimmat Bağlı Uçuş Testine ait görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımına 'Özlemle beklendiğini biliyor' notunu düştü.

2 Ekim 2025 Perşembe 23:42
Selçuk Bayraktar'ın paylaşımı heyecanlandırdı! KIZILELMA kritik virajı geride bıraktı
Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi KIZILELMA, test sürecinde yeni bir aşamayı daha geride bıraktı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği TEBER-82 Mühimmat Bağlı Uçuş Testine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında "Özlemle beklendiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

TEBER GÜDÜM KİTİ

TEBER Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir yüksek hassasiyetli güdüm kitidir.

