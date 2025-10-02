Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi KIZILELMA, test sürecinde yeni bir aşamayı daha geride bıraktı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın gerçekleştirdiği TEBER-82 Mühimmat Bağlı Uçuş Testine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar paylaşımında "Özlemle beklendiğini biliyor" ifadelerini kullandı.
TEBER GÜDÜM KİTİ
TEBER Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları'nın vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir yüksek hassasiyetli güdüm kitidir.