20 Mart 2020 Cuma 21:23 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 21:30

ASELSAN ve 1’inci Ana Bakım Fabrikası iş birliğiyle geliştirilen Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Kundağı Motorlu Obüs Sistemi’nin seri üretim faaliyetleri, motor konusundaki tedarik probleminin giderilmesinin ardından başlıyor. FIRTINA’ya güç verecek motor, Almanya ve Ukrayna haricindeki bir batı ülkesinden temin edilecek.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet T-155 FIRTINA-II Kundağı Motorlu Obüs (KMO) Sistemi üretilmesi planlanıyor.

Yeni Nesil FIRTINA Obüsü daha hassas vuracak

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre, Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında ASELSAN; Elektrik Tahrikli Kule ve Namlu Yönlendirme Birimi, K/M Obüs Atış Kontrol Sistemi, Tam Otomatik Mühimmat Doldurma Sistemi, Barut Koşullandırma Birimi, İklimlendirme Sistemi ve SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) donanımlarını başarılı bir şekilde FIRTINA-II Obüsü’ne entegre etti. Bu kapsamda Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi.

Motor konusundaki problemin de çözülmesiyle birlikte Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nün, ASELSAN tarafından geliştirilen Kule Sistemleri ve Gövde Görev Donanımları ile birlikte 1’inci Ana Bakım Fabrikası’nda seri üretime geçmesi bekleniyor.

Azami 40+ kilometre menzil

Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T-155 FIRTINA Obüsleri, MKE Kurumu tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile Roketsan tarafından geliştirilen Dipten Yanma Ünitesi (DYÜ) sayesinde 40+ kilometre menzile kadar atış yapabilmektedir. Güneş Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyon kullanılan T-155 FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor.

İhracat potansiyeli yüksek

FIRTINA Obüsü’nün ihracatında, motor konusundaki tedarik probleminin çözülmesiyle birlikte herhangi bir engel kalmıyor. Türkiye daha önce iki ülke ile yüklü miktarda T-155 FIRTINA Obüsü ihracatı konusunda mutabık kalmış ancak motor problemi sebebiyle anlaşma yürürlüğe girememişti. Bu kapsamda yeni nesil donanımlar ile teçhiz edilen FIRTINA-II Kundağı Motorlu Obüs Sistemi’nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor.