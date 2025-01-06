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Savunma

Sessizlik 2 ay sonra bozuldu! Trump'a açık gözdağı

Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi. Bu durum, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 07:53 - Güncelleme:
Sessizlik 2 ay sonra bozuldu! Trump'a açık gözdağı
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Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang'ın son adımı ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore'nin başkenti Seul'a ziyareti sırasında Kuzey Kore tarafından balistik füze ateşlendi. Halk, olayları kamusal alandaki televizyonlardan takip etti.

GÜNEY KORE ORDUSU: TÜRÜ ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ABD'YE GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

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