Sesten 8 kat daha hızlı! Zirkon'un taşıyıcısı belli oldu

star.com.tr 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:01

Bir Rus savunma sanayi kaynağının TASS'a verdiği bilgiye göre, Rus Donanması'nın üçüncü Amiral Gorşkov sınıfı fırkateyni (Proje 22350) Amiral Golovko, Zirkon hipersonik füzelerinin ilk taşıyıcısı olacak.



Kaynak, "Amiral Golovko'nun Zirkon'un ilk standart taşıyıcısı olması planlanıyor." dedi.

Üçüncü 'Proje 22350' fırkateyni olan Amiral Golovko, 1 Şubat 2012'de denize indirildi ve 22 Mayıs 2020'de denize açıldı. Amiral Gorşkov ve Amiral Kasatonov hizmete girmişti. Altı fırkateyn daha yapım aşamasında.

Proje 22350 fırkateynleri, okyanuslarda ve denizlerde denizaltılar ve savaş gemileriyle savaşmak ve hava saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.

Fırkateynlerin gövdesi gömme güvertelidir. Geminin inşasında, düşmanın radarlarından görünmez kılmak için gizli teknolojiler kullanıldı. Tam kapasite 5000 ton olan geminin uzunluğu 135 metredir ve 170'ten fazla mürettebat taşıyor.

Gemi, Ka-27 helikopterini veya modifikasyonlarını taşıyabiliyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hızı sesin 9 katına yaklaşan ve 1000 km'yi aşan vuruş menzilli Zirkon füzelerinin, yakında Rusya'da muharebe görevine başlayacağını söyledi.

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