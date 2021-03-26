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Savunma

Sesten 8 kat hızlı! Zirkon füzesinde yeni dönemeç

Rus askeri yetkili, Zirkon (Zircon) hipersonik füzesinin Amiral Gorşkov fırkateyninden fırlatma testlerinin başarıyla tamamlandığını, yakın zamanda devlet testlerine tabii tutulacağını söyledi.

star.com.tr26 Mart 2021 Cuma 12:17 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:17
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Askeri kaynak, Rus Haber Ajansı'na (TASS) verdiği demeçte, Zirkon hipersonik füzesinin su üstü platform Amiral Gorşkov fırkateyninden fırlatma testlerinin başarıyla tamamlandığını ve devlet denemelerinin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Kaynak, "Zirkon'un Amiral Gorşkov'dan fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Toplam dört fırlatma yapıldı. Tüm füzeler hedefi vurdu.' dedi.

Kaynağa göre, devlet testleri mayıs veya haziran ayında başlayacak.

Füzelerini geliştiricisi ve üreticisi NPO Mashinostroyeniya, bu bilgiler hakkında yorum yapadı.

Kaynaklar, Zirkon'un su altı platformalarından fırlatma testlerinin de yaklaştığını, bu yıl uçuş fırlatma testleri kapsamında en az iki fırlatma planlandığını ve devlet testlerinden sonra füzenin alınacağını alınacağını söylüyor.

HEDEFE SESTEN 8 KAT HIZLI İLERLEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yılın kasım ayında yaptığı açıklamaya göre, Beyaz Denizi'nden fırlatılan bir Zirkon hipersonik füzesi, 450 km mesafedeki bir hedefi başarıyla vurdu.

Füze hedefe doğru ilerlerken Mach 8'in (ses hızının 8 kat) üzerine çıktı.

star.com.tr

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