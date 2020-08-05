Siber güvenliğe Türk imzası! Bir ilki gerçekleştirdi

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:35

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türkiye'nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren şirketin, Gartner Raporları'nda siber güvenlik alanında yer alan ilk ve tek Türk şirketi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu'nda yer aldı. Bu raporda yer alarak siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

2 yılda bir olarak güncellenen Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management raporu, global arenada bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcılıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor. Kron, bu raporda yer alan 12 firmadan biri oldu."