İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9293
  • EURO
    52,6297
  • ALTIN
    6827.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Sidewinder ve Hellfire füzeleri yola çıkıyor! 414 milyon dolarlık satışa onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'ya 200 milyon dolarlık Hellfire füzesi ve Litvanya'ya 214 milyon dolarlık AIM-9X Sidewinder Block II füzesi satışını onayladı. Toplam 414 milyon doları bulan satış kararı, NATO müttefiklerinin savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 09:59
ABONE OL

ABD, NATO müttefiklerine yönelik yeni bir silah satış paketine yeşil ışık yaktı. Hollanda ve Litvanya'ya toplam değeri 414 milyon doları bulan füze satışı, bölgesel güvenlik dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdı.

HOLLANDA'YA 200 MİLYON DOLARLIK HELLFIRE FÜZESİ PAKETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ve Litvanya'ya "Hellfire" füzeleri ve "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ile ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

Hollanda hükümetine toplam tahmini değeri 200 milyon dolar olan "Hellfire" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı bildirilen açıklamada, önerilen satışın Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesine, iç güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve bölgesel tehditlerin caydırılmasına katkı sunacağına işaret edildi.

LİTVANYA'YA 214 MİLYON DOLARLIK SİDEWİNDER SATIŞI

Açıklamada, Litvanya hükümetine de "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı, söz konusu olası satışın tahmini toplam değerinin 214 milyon dolar olduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.