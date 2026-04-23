ABD, NATO müttefiklerine yönelik yeni bir silah satış paketine yeşil ışık yaktı. Hollanda ve Litvanya'ya toplam değeri 414 milyon doları bulan füze satışı, bölgesel güvenlik dengelerini yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdı.

HOLLANDA'YA 200 MİLYON DOLARLIK HELLFIRE FÜZESİ PAKETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ve Litvanya'ya "Hellfire" füzeleri ve "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ile ilgili ekipmanların olası satışını onayladı.

Hollanda hükümetine toplam tahmini değeri 200 milyon dolar olan "Hellfire" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı bildirilen açıklamada, önerilen satışın Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilmesine, iç güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine ve bölgesel tehditlerin caydırılmasına katkı sunacağına işaret edildi.

LİTVANYA'YA 214 MİLYON DOLARLIK SİDEWİNDER SATIŞI

Açıklamada, Litvanya hükümetine de "AIM-9X Sidewinder Block II" füzeleri ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan bir karar alındığı, söz konusu olası satışın tahmini toplam değerinin 214 milyon dolar olduğu kaydedildi.