Sıfırlanıp üst seviye donanımlar eklendi! Teslimatı başlıyor

Türk savunma sanayisindeki kabiliyetlerle neredeyse sıfırlanıp üst seviyede donanımlar eklenen paletli zırhlı muharebe araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Zırhlı Muharebe Araçları (ZMA) Modernizasyon Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Kurt, modernizasyon kapsamında araçların silah sistemlerinin, yani vurucu gücünün yenilendiğini ifade etti. DAF kule yerine insansız uzaktan komutalı silah kulelerinin araçlara yerleştirildiğini anlatan Kurt, araçların beka özelliklerinde de ciddi iyileştirmeler olacağını belirtti. Araçların koruma özelliğinin artırılacağını söyleyen Kurt, mayın koruma özelliğinin de yükseltileceğini dile getirdi.

Araçlardaki yangın bastırma sistemlerinde yenileme olacağını belirten Nail Kurt, şöyle devam etti:

"Mobilite anlamında 25-30 yıllık araçlardan bahsediyoruz. Motor, transmisyon bakımları, yani mobilitelerinde ciddi bir iyileştirme, yenileşme sağlanacak. Çok kapsamlı bir çalışma, araçlar tamamen sıfırlanıyor, bir gövde halinde kalıyor. Bütün ömürlü malzeme sorgulanmadan değişiyor. Onun dışında önemli komponentler de tamamen bakıma giriyor. Kullanıcımızla değişmesi gereken parçalara karar veriliyor. Kullanılacaksa ne şekilde yenileyip kullanacağımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gerçek bir ömür uzatma işlemi ilave kabiliyetlerle birlikte yapılıyor. Çok kapsamlı. Bir yarı ömür gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, yenilemesi diyebiliriz. Aslında yarı ömrünü geçmiş araçlar ama kullanıcımız da çok iyi kullanmış, bakımlı kullanmış ve bunlara gerek modern ekipman entegre edilmesi gerekse mevcut ekipmanların ve alt sistemlerinin bakımının yapılması sayesinde sıfıra yakın araçlarla inşallah ordumuz kullanıma devam edecek."

Modernizasyonu tamamlanan araçların teslimatını yakın zamanda öngördüklerini bildiren Kurt, "Daha önceden öngörmediğimiz bazı değişiklikler talep edildi. Özellikle kulede değişiklikler oldu. Kalifikasyon testlerinin tamamlanmasını müteakip bu yıl bayağı bir teslimat başlayacak." dedi.

- İLK ETAPTA 133 ZMA MODERNİZE EDİLECEK

Proje 2019 sonunda başlatılırken geçen sürede ASELSAN ve FNSS iş birliğiyle yoğun tasarım ve entegrasyon çalışması yürütüldü, prototip ZMA modernizasyonu yapıldı. Proje kapsamında ilk etapta 133 ZMA modernize edilecek.

Modernizasyon kapsamında araçlara 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule, lazer uyarı, yakın mesafe gözetleme, sürücü görüş, yön bulma ve seyrüsefer sistemleri entegre ediliyor.

Araçların beka yeteneğinin artırılmasını ve modern teknolojik alt sistemlerle donatılmasını amaçlayan çözüm paketi, kullanıcılardan alınan geri bildirimlerle hazırlandı.

Bu çözüm paketiyle ZMA'lara azami beka yetenekleri kazandırılırken, araçların kullanım ömrü uzatılıyor, kritik alt sistemler yenileniyor, araçlara yerli alt sistemler entegre ediliyor.

Proje sonunda FNSS'nin ZMA tecrübesi ve yeni nesil araç geliştirme teknolojisindeki yetkinlikleri ile modern ve üstün teknoloji ateş gücü ve görev ekipmanlarının buluşturulduğu araçlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacak.