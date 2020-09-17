17 Eylül 2020 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:18

Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’larının ortaya koyduğu performansın en önemli bileşenlerinden biri olan yerli milli mühimmatlar kritik bir ihracat kapısı oldu. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye’nin Bayraktar TB2’yi Katar ve Ukrayna’ya sattığını hatırlatarak, söz konusu satışın içerisinde SİHA’ların mühimmatının da olduğu bilgisini paylaştı.

TRT Haber'in haberine göre; MAM-L ve MAM-C gibi mühimmatlarla gerçekleşen satışların, çok uzun süreli bir birlikteliğin ilk adımı olarak kabul ediliyor.

UÇTUKLARI SÜRECE MÜHİMMAT İHTİYACI OLACAK

Türkiye’nin sattığı SİHA’ların gittikleri yerde uçtuğu sürece üzerindeki mühimmatlara da ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Turan Oğuz, “Bir SİHA sattığınız zaman bunu kısa süreli bir alım olarak görmüyorsunuz. Diyelim ki sattığınız SİHA’nın 30 yıllık ömrü varsa, siz o ülkeyle 30 yıl boyunca bir şekilde sürekli temas halinde olacaksınız." dedi.

TÜRKİYE’NİN ETKİ ALANINI ARTIRACAK

Turan Oğuz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geçtiğimiz günlerde 49 saat havada kalarak, Türkiye’nin bu alandaki rekorunu kıran Aksungur’a da değinerek, "Türkiye, Aksungur’u sattığı zaman MAM-L’den MAM-C’ye UMTAS’tan TEBER’e kadar çok farklı mühimmatları ve güdüm kitlerini ihraç edebilecek." açıklamasında bulundu.

DİĞER ÜRÜNLERİN DE ÖNÜNÜ AÇABİLİR

İşin ekonomi boyutunun yanı sıra bir de siyasi tarafınında önemini hatırlatan Oğuz, "Savunma sanayii alanında yapılan her ihracat hedef ülkede etki alanınızın artması anlamına geliyor. Süreç bunlarla da sınırlı kalmayabilir… Türk SİHA’ları ve mühimmatlarının sahadaki başarısını bizzat gören ülkelerin savunma sanayiindeki diğer ‘Türk Malı’ ürünlere yönelmesi de son derece yüksek bir ihtimal. Gelecek yıllarda çok farklı coğrafyalarda Türk SİHA’larını, yerli ve milli mühimmatları ve nihayetinde diğer savunma sanayii ürünlerimizi daha sık görebileceğimize inancım tam.” ifadelerini kullandı.