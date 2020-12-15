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Savunma

Sikorsky'ye 507 milyon dolarlık ordu siparişi

Sikorsky, UH-60M ve HH-60M tipi helikopterler İçin 507 Milyon dolarlık tutarında sipariş aldı.

star.com.tr15 Aralık 2020 Salı 18:45 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 18:45
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ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in satın aldığı, Black Hawk'ın orijinal üreticisi Sikorsky, UH-60M ve HH-60M varyantları için ordudan 507 milyon dolar tutarında bir sipariş aldı.

Anlaşmanın 30 Haziran 2022'de tamamlanması planlanıyor.

ABD'nin Stratford, Connecticut kasabasında gerçekleştirilecek çalışmanın tahminen 30 Haziran 2022'de tamamlanmış olması planlanıyor.

Geçtiğimiz ay Litvanya, dört adet Sikorsky UH-60M Black Hawk nakliye ve genel maksat helikopteri siparişi için ABD ile 213 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

star.com.tr

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