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Savunma

Silah satışları rekor kırıyor! Uzmanlardan çarpıcı açıklama

ABD'de ateşli silah satışları Nisan ayında düştü, ancak hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerinde. Silah sektörü verilerine göre aylık silah satışları 33 ay üst üste 1 milyon adedi aştı. Artışı değerlendiren uzmanlara göre, aylık en az 1,25 milyon ateşli silah satışı yeni normal olabilir.

Star Gazetesi 10 Mayıs 2022 Salı 11:52 - Güncelleme:
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Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF) tahminlerine göre, Nisan 2022'de bir önceki yıla göre %20,7 düşüşle yaklaşık 1,5 milyon ateşli silah satıldı. Tabanca satışları %21,8 düşerken, uzun namlulu silah satışları %18,8 düştü.

SAAF'ın ateşli silah satış verilerinin, FBI'ın Ulusal Anında Suç Geçmişi Kontrol Sisteminden (NICS) alındığı ileri sürülüyor. Verilerin FBI sistemi ile silah satış takipleri karşılaştırılarak oluşturulduğu belirtiliyor.

Kuruluş, perakendeci raporlarına ve diğer bilgilere dayalı olarak FBI'ın ham verilerinde belirli ayarlamalar yaptı. Böylece gerçek birim satış seviyesini bulmaya çalıştı.

SİLAH SATIŞINDA PATLAMA YAŞANIYOR

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, silah satışlarındaki artışla ilgili açıklamasında, "2022'de ateşli silah satışları, pandemi öncesi satış seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde: 2019'da, Ocak-Nisan döneminde yaklaşık 4,6 milyon birim satış gerçekleşirken, 2022'de aynı aylar için yaklaşık 5,9 milyon silah satıldı." dedi.

ABD'de ateşli silah endüstrisinin ticaret birliği olan Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı Sözcüsü Mark Oliva, "Nisan ayındaki NICS rakamlarına göre 1.359.908'lik satışın, Amerika'da yasal ateşli silah sahipliği için istikrarlı ve sürekli bir iştah olduğunu gösteriyor." dedi. dedi.

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