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Savunma

Silahlı kuvvetlere 387 milyon dolarlık takviye! 42 adet zırhlı muharebe aracı için imzalar atıldı

Dünyada artan askeri gerilimler ışığında silahlı kuvvetlerini modernize etmek isteyen Letonya yönetimi, 42 adet ASCOD zırhlı muharebe aracı tedariki için İspanya merkezli General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas ile 373 milyon euro (387 milyon dolar) tutarında bir sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Silahlı kuvvetlere 387 milyon dolarlık takviye! 42 adet zırhlı muharebe aracı için imzalar atıldı
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Yabancı basında yer alan habere göre, 30 Ocak'ta tamamlanan anlaşma için imzalar, Letonya Ulusal Silahlanma Direktörü Tümgeneral Andis Dilāns ile İspanyol savunma şirketinin Başkan Yardımcısı Alejandro Page Hernandez tarafından atıldı.

İmza törenine katılan Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, anlaşmayı Letonya Kara Kuvvetleri'nin mekanizasyonunda bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

'HARİKA BİR ANLAŞMA' DİYEREK DUYURDULAR

Spruds "Yeni ve modern piyade savaş araçlarının tedariki, Letonya Kara Kuvvetleri'nin mekanizasyonunda yeni bir bölümü işaret ediyor. Aynı zamanda bu, yeni savaş araçlarının tedarikinde yer alacak olan ulusal askeri endüstrimiz için de harika bir anlaşma" dedi

Letonya savunma sanayisiyle iş birliğine vurgu yapan Alejandro Page Hernandez ise açıklamasında, "ASCOD savaş aracımızın Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası bir yarışmanın galibi olarak seçilmesinden dolayı minnettarız. Letonya'nın askeri yeteneklerini ortaklaşa güçlendirmek ve bu harika aracı yeni müşterimize gururla teslim etmek için ulusal savunma sanayisiyle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ZIRHLI ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ASCOD zırhlı muharebe araçları, NATO STANAG 4569 seviye dört zırh, otomatik top, tanksavar silahları ve makineli tüfeklerle birlikte savaş alanı durumsal farkındalık teknolojisiyle donatılmıştır. Her araç üç kişilik bir mürettebat tarafından yönetilir ve tam muharebe teçhizatıyla altı askeri taşıma ve konuşlandırma kapasitesine sahiptir.

Tedarik süreci 2023'ün başlarında başladı ve birden fazla tedarikçi fizibilite çalışması ve işlevsel testler yoluyla değerlendirildi. Ulusal Silahlı Kuvvetler, araçları performanslarına, mevcut ekipmanlarına, maliyetlerine, teslimat zaman çizelgelerine ve Letonya'nın savunma sanayi katılım gereklilikleriyle uyumluluğuna göre değerlendirerek 2023 sonbaharında operasyonel testler gerçekleştirdi.

Letonya yönetimi, ordunun ateş gücünü, uçaksavar savunmasını, kıyı savunmasını, uzun menzilli füze topçularını ve drone yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Zırhlı muharebe araçlarının temininin, Letonya'nın NATO Yetenek Geliştirme Hedeflerinin önemli bir bileşeni olduğu, ülkenin silahlı kuvvetlerini modernize etme ve caydırıcılık yeteneklerini geliştirme taahhüdünü güçlendireceği ifade edildi.

Yabancı basında yer alan habere göre, ASCOD zırhlı araçları, Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerine gelişmiş manevra kabiliyeti, ateş gücü ve koruma sağlayarak modern muharebe senaryolarında etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmelerine imkan tanıyacak.

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