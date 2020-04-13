star.com.tr 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:52

Şimdiye kadar yapılmış en hızlı bombardıman uçağı. Şimdiye kadar yapılmış en büyük bombacı. Şimdiye kadar yapılmış en ağır bombardıman uçağı . Tüm bu takma adlar, geç bir yaşam süresi yeni olan eski bir Sovyet uçağı Tupelov Tu-160 “Beyaz Kuğu” (NATO raporlama adı “Blackjack”) anlamına geliyor.

Tu-160'ın, gelişimi Amerikan Rockwell B-1 Lancer'a biraz benziyor. Her ikisinin de değişken geometrili kanatları vardır, her ikisi de süpersoniktir. Ancak, benzerlikler burada sona eriyor.

B-1 Lancer biraz daha küçüktür ve klasik anlamda bir bombardıman uçağıdır. Tu-160 ise daha çok , Mach 2+ 'de güvenliğe hız verecekken, bomba bölmesi kapılarından füzelerin fırlatıldığı bir silah silah platformu olarak kullanılıyor . Savunma silahları taşımayan Sovyet tasarımlı tek bombardıman uçağıdır, ancak 88 bin poundluk taşıma kapasitesi ile baş döndürücü bir dizi geleneksel ve / veya nükleer silah taşıyabilir.

Neden “Beyaz Kuğu” lakabı verildi?

Çünkü uçağın tüm düzlemi parlak beyaz bir yansıtıcı kaplama ile kaplanmıştır. Bunun sebebi ise mürettebat için koruma sağlamasıdır. Tu-160, açıkça parlak bir ateş topu oluşturan nükleer bir yük taşıyabilir. Nükleer patlamaların termal enerjisi muazzamdır ve bu termal enerjinin (ışık) bir kısmını yansıtarak, mürettebat en azından teoride, biraz daha fazla korunmaktadır.

2021 yılına kadar 50 üretim

2015 yılında, Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının yerine modernize edilmiş Tu-160M2 modelinin üretimine karar verilmişti. 2021 yılına kadar modernize edilmiş ilk 50 uçağın seri olarak üretimi için çalışmaların sürdüğü, ilk uçağın ise yine 2021 yılında envanterine gireceği bildirildi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Modernize edilen Tupolev-160M, en yeni yerleşik savunma sistemine, en son teknolojiye sahip güvenilir, dayanıklı iletişim sistemine, nükleer silahların kullanılabildiği, savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracak benzersiz silahlara sahip olacak." dedi.

1987 yılından bu yana Rus Hava Kuvvetleri'ne hizmette bulunan, askeri havacılık tarihinin en büyük ve en güçlü süpersonik uçağı Tu-160M ayrıca bombardıman uçakları arasında en yüksek kalkış ağırlığına sahip.

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